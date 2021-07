Total War: Warhammer III, nuove informazioni a settembre

Creative Assembly ha fatto sapere che presto diffonderà ulteriori informazioni su Total War: Warhammer III, tuttavia bisognerà attendere fino al prossimo mese di settembre.

Lo studio britannico ha reso noto che tra i dettagli che verranno rilasciato in futuro ci sarà anche un primo sguardo approfondito al Grande Catai, una delle due fazioni umane giocabile, e alle rinnovate battaglie di assedio. Finora abbiamo avuto solo informazioni su Kislev e sulle nuove battaglie di sopravvivenza, come abbiamo riportato nella nostra più recente anteprima.

Creative Assembly ha poi annunciato che Total War: Warhammer III riceverà diversi contenuti aggiuntivi, sia in formato gratuito che sotto forma di DLC a pagamento, proprio come le precedenti iterazioni della serie. Tuttavia, il team d’Oltremanica ha precisato che Warhammer III non è l’unico progetto in cantiere: c’è qualcos’altro che bolle in pentola, e potrebbe non mancare molto al reveal ufficiale.

Condividi con gli amici Inviare