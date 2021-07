Skate: pubblicato un primo teaser del gioco di Full Circle

Sappiamo già che purtroppo Skate non sarà presente all’EA Play Live di giovedì prossimo, tuttavia gli sviluppatori di Full Circle hanno voluto diffondere un primo teaser trailer dedicato proprio al videogioco che stanno realizzando.











Il breve video non mostra alcuna sequenza di gioco, soffermandosi invece sul processo di motion capture che sta andando avanti negli studi degli sviluppatori. Si tratta di un video dietro le quinte che purtroppo non fornisce alcuna informazione chiara, preferendo dare la parola a vari influencer che pare abbiano visto Skate in azione ma si limitano a esprimere commenti di dubbia utilità.

È davvero difficile riuscire a estrapolare qualcosa di concreto dal video, se non che Skate esiste ed è in lavorazione. Per adesso dovremmo farcelo bastare.