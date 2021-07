Monster Hunter Stories 2: più di un milione le copie vendute

Sembra proprio che la caccia ai mostri di Capcom non manchi di essere apprezzata in ogni sua incarnazione – videoludica, se non altro. Nel giro di una decina di giorni, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ha infatti giù superato quota un milione di copie vendute, raggiungendo dunque un invidiabile traguardo, sopratutto considerato che il gioco è attualmente disponibile solo su PC e Nintendo Switch. Ricordiamo che questo capitolo si differenzia dalla serie principale adottando una struttura più affine a quella dei JRPG, a cui unisce meccaniche simili a quella della serie Pokémon, permettendoci di accudire gli iconici mostri e di utilizzarli nel combattimento e nell’esplorazione.

