Resident Evil Village si aggiorna con il supporto a FidelityFX

Capcom ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per Resident Evil Village, che farà sicuramente piacere a chi ha un occhio di riguardo per le performance. Questa patch per la versione Steam del gioco introduce infatti il supporto a FidelityFX Super Resolution, una tecnologia di AMD che permette ai titoli che ne fanno uso di garantire un conteggio di frame al secondo più elevato senza compromessi di resa visiva. Data la sua natura open source, FidelityFX è compatibile anche con schede video Nvidia.

Oltre ad aver introdotto il FSR, questo aggiornamento implementa anche “ottimizzazioni alla tecnologia anti-pirateria”. Di recente, il DRM di Resident Evil Village aveva ricevuto critiche per il suo effetto sulle prestazioni del gioco. Come promesso, Capcom è intervenuta per mitigare questi problemi.