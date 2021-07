Samurai Warriors 5: disponibile la demo su PC e console

Se avete voglia di menare le mani senza ritegno (videoludicamente, s’intende!) ma non sapete bene dove orientarvi, forse vi farà piacere sapere che la demo di Samurai Warriors 5 è attualmente disponibile su PC tramite Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Questa versione di prova ci permetterà di affrontare le fasi iniziali della storia, e ogni progresso ottenuto rimarrà a nostra disposizione anche nel gioco completo. In aggiunta, Koei Tecmo ha dato il via a un contest che permetterà agli screenshot migliori di vincere una copia del gioco.

Samurai Warriors 5 sarà disponibile a partire dal 27 luglio. Il nostro Danilo ha potuto metterci mano già qualche settimana fa, quindi se siete curiosi di scoprire le sue impressioni le potrete trovare nella sua anteprima.