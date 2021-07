Neill Blomkamp al lavoro su un gioco multiplayer con Gunzilla Games

Quando si dice una notizia che non t’aspetti: nel corso di un’intervista con IGN, il regista Neill Blomkamp ha rivelato di essere al lavoro su uno sparatutto AAA multiplayer assieme allo studio tedesco Gunzilla Games. Famoso per essere la mente dietro i film District 9, Elysium e Chappie, Blomkamp ha assunto il ruolo di Chief Visionary Officer, che lo vedrà occuparsi delle parti più legate a ciò di cui è esperto, cioè il design, il comparto audio e la narrazione. Il regista sottolinea che la sua visione non avrà la precedenza sulle scelte del resto del team, ma che dovrà servire a fornire la base ambientale su cui poi costruire il gioco, paragonando il suo ruolo a quello ricoperto da G. R. R. Martin in Elden Ring.

Sia Neill Blomkamp che lo studio (il cui sito web è decisamente spoglio, almeno per ora) non intendono rivelare altre informazioni sul loro gioco, anche se il regista ha anticipato una possibile ambientazione futuristica, che d’altronde caratterizza anche i suoi film più famosi. Infine, Blomkamp ha parlato del perché di questa scelta di scendere in campo nel mondo dei videogiochi: secondo lui, quest’ultimo medium e l’interattività che porta rappresentano il futuro. “I film e i formati narrativi passivi saranno un po’ come i libri su uno scaffale, nel senso che saranno sempre lì, e la gente continuerà ad assorbirli. Ma la cosa dominante quando torni a casa dal lavoro e vuoi fare qualcosa, sarà sempre altamente interattivo. Un posto dove ti puoi tuffare, un mondo tridimensionale dove continuano a succedere cose.[…] E io voglio esserne parte.”