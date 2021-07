Lucca Comics & Games: l'edizione 2021 tornerà in presenza

Così come recentemente annunciato dal Milan Games Week, a quanto pare anche il Lucca Comics & Games prevede un’edizione 2021 in presenza. L’evento, che avrà luogo dal 29 ottobre al primo novembre, ha ovviamente visto dei cambiamenti rispetto all’organizzazione pre-pandemia: l’accesso ai vari padiglioni sarà permesso solo a chi è in possesso di biglietto, anche per quanto riguarda le mostre. I biglietti, inoltre, saranno limitati a 20.000 al giorno, saranno nominali e potranno essere acquistati solo online a partire dal 21 settembre. Le varie attività disponibili privilegeranno l’uso di strutture preesistenti, e potete trovare la loro disposizione nel video in coda a questo articolo.

Oltre all’evento in presenza, Lucca Comics & Games non abbandonerà le novità introdotte l’anno scorso. Torneranno gli eventi in streaming, la partnership con la Rai e anche i Campfire in tutta Italia; anche se non doveste riuscire a procurarvi un biglietto, potrete continuare a seguire l’evento in tutta comodità. Ovviamente, tenete presente che sono sempre valide le normative nazionali e regionali in merito al contenimento della pandemia (Green Pass, mascherine, assembramenti), e che le date potrebbero essere soggette a cambiamenti e revisioni.