Battlefield V, The Ascent in arrivo su Xbox Game Pass

Microsoft ha annunciato la nuova infornata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass entro la fine di luglio. Spicca fra tutti Battlefield V, anche se il titolo multiplayer di DICE sarà disponibile solo tramite Cloud. Gli appassionati di cyberpunk faranno invece bene a tenere d’occhio The Ascent, il gagliardissimo action isometrico di Neon Giant. Ed è finalmente in arrivo anche la versione per Xbox Series X|S di Microsoft Flight Simulator (al quale ricordiamo che andranno ad aggiungersi anche gli elicotteri. Ecco la lista completa di giochi che presto saranno disponibile su Xbox Game Pass:

Battlefield V (Cloud) – Tramite EA Play. Disponibile da oggi



(Cloud) – Tramite EA Play. Disponibile da oggi Cris Tales (Cloud, Console e PC) – Disponibile da oggi



(Cloud, Console e PC) – Disponibile da oggi Atomicrops (Cloud, Console e PC) – 22 luglio

(Cloud, Console e PC) – 22 luglio Raji: An Ancient Epic (Cloud, Console e PC) – 22 luglio

(Cloud, Console e PC) – 22 luglio Last Stop (Cloud, Console e PC) – 22 luglio

(Cloud, Console e PC) – 22 luglio Blinx: The Time Sweeper (Cloud e Console) – 26 luglio

(Cloud e Console) – 26 luglio Crimson Skies: High Road to Revenge (Cloud e Console) –26 luglio

(Cloud e Console) –26 luglio Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X|S) – 27 luglio

(Xbox Series X|S) – 27 luglio Lethal League Blaze (Cloud, Console e PC) – 29 luglio

(Cloud, Console e PC) – 29 luglio Omno (Cloud, Console e PC) – 29 luglio

(Cloud, Console e PC) – 29 luglio Project Wingman (PC) – 29 luglio

(PC) – 29 luglio The Ascent (Cloud, Console e PC) –29 luglio