eFootball è il nuovo gioco di calcio free-to-play di Konami

A sorpresa, Konami ha annunciato che la serie PES cambierà ufficialmente nome in eFootball e che quest’anno il videogioco di calcio sarà del tutto free-to-play. Di seguito il trailer di presentazione.











“Partendo dalle solide fondamenta dell’Unreal Engine, che ci ha permesso di ricreare e migliorare sensibilmente le espressioni dei giocatori, abbiamo apportato numerose modifiche per creare un nuovo motore grafico calcistico che sosterrà eFootball negli anni a venire“, ha dichiarato Seitaro Kimura, Konami Digital Entertainment Producer della serie eFootball. “Grazie alla potenza offerta dalle console di nuova generazione e al lavoro svolto a stretto contatto con calciatori d’élite, eFootball offre il gameplay più intenso e realistico che abbiamo mai realizzato.”

Il simulatore calcistico della compagnia giapponese potrà contare su una nuova tecnologia denominata Motion Matching, che converte la vasta gamma di movimenti che i giocatori eseguono in campo in una serie di animazioni selezionando quella più accurata in tempo reale. Il sistema garantisce un numero di animazioni quattro volte superiore al passato. Il Motion Matching sarà utilizzato da eFootball su tutte le piattaforme, incluse console di ultima generazione, PC e dispositivi mobile.

Il gioco sarà disponibile in autunno solamente in formato digitale su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e dispositivi mobili. Le partite in locale con FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United e altri club saranno disponibili gratuitamente al lancio. In futuro, alcune modalità di gioco saranno acquistabili come DLC opzionali, dando ai giocatori la libertà di plasmare l’esperienza calcistica che meglio si adatta ai loro interessi.

Per finire, Konami ha voluto diffondere la roadmap degli aggiornamenti di eFootball, presentando i primi contenuti aggiuntivi in arrivo successivamente al lancio.

Inizio autunno:

Esperienza di gioco rivoluzionata supportata dall’Unreal Engine

Matchmaking cross-generation (PlayStation 5 vs. PlayStation 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One, ecc.)

Match in locale con FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United e altri club

Autunno:

Matchmaking cross-platform tra console e PC (PlayStation 5 vs. Xbox Series X|S, PlayStation 5 vs. PC Steam, ecc)

Modalità Team Building (Nome da confermare) disponibile – costruite il vostro team acquistando giocatori

Campionati Online (Nome da confermare) disponibile – scendete in campo con la vostra squadra per competere a livello mondiale

Sistema Match Pass – guadagnate oggetti e giocatori giocando a eFootball

Inverno:

Aggiunta del supporto ai controller per dispositivi Mobile

Matchmaking cross-platform completo tra tutte le piattaforme disponibili, inclusi dispositivi mobile quando utilizzati con un controller compatibile.

Inizio tornei eSport professionali e amatoriali

Ulteriori informazioni su eFootball, tra cui dettagli sui Partner Club, licenze e altro, verranno diffusi nel corso delle prossime settimane.