Netflix conferma l'espansione nel mercato dei videogiochi, focus sul mobile

In seguito alle indiscrezioni circolate la settimana scorsa, Netflix ha deciso di confermare che presto si lancerà nel mercato dei videogiochi, anche se inizialmente gli sforzi del colosso dello streaming saranno rivolti al settore mobile.

Come riportato sulle pagine virtuali di GamesIndustry, infatti, la compagnia ha fatto sapere ai suoi investitori di essere nelle fasi iniziali dell’espansione in questo nuovo mercato, con l’obiettivo di proporre agli abbonati videogiochi in streaming già nel corso del 2022. Questi titoli saranno inizialmente fruibili senza costi aggiuntivi soltanto sui dispositivi mobili e saranno basati sulle numerose proprietà intellettuali di Netflix; inoltre, nei videogiochi non saranno presenti né pubblicità, né acquisti in-app.

La dichiarazione di intenti appare sicuramente importante, ma restiamo comunque in attesa di un annuncio ufficiale che chiarisca tutti i dettagli dell’operazione.

