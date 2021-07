Lone Echo II ha una data di uscita ufficiale

Oculus ha annunciato la data di uscita di Lone Echo II, ultima fatica sviluppata da Ready at Dawn in arrivo in esclusiva sulla piattaforma Oculus Rift. La compagnia precisa che sarà giocabile anche su Quest tramite Oculus Link oppure attraverso Air Link e un PC dotato di VR.

In Lone Echo II i giocatori vestiranno ancora una volta i panni di Jack per lanciarsi in una nuova avventura al fianco di Liv. All’interno del gioco saranno presenti tutte le feature che hanno fatto la fortuna del diretto predecessore, compresi gli spostamenti in assenza di gravità, la grafica accattivante e la storia coinvolgente. Si potrà, inoltre, utilizzare un nuovo assortimento di strumenti per superare ed affrontare le complesse sfide nello spazio più profondo, oltre i confini del tempo.

Lone Echo II sarà disponibile il 24 agosto al prezzo di € 39,99, inoltre da oggi e fino al lancio del gioco è possibile acquistare il primo capitolo della serie Lone Echo a soli € 9,99.

