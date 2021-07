Avrebbe dovuto vedere la luce del sole ad agosto, e invece Lemnis Gate è stato rinviato alla fine di settembre. Diffondendo un breve messaggio su Twitter, gli sviluppatori di questo ambizioso sparatutto competitivo a turni hanno fatto sapere di aver bisogno di più tempo per finalizzare il gioco e far sì che il prodotto finale sia in linea con le aspettative di team e giocatori.

Lemnis Gate sarà quindi disponibile dal 28 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Il gioco sarà incluso sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass, sia su PC che su console.

Condividi con gli amici Inviare