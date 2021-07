Guilty Gear Strive: Goldlewis Dickinson è il primo personaggio aggiuntivo

Bandai Namco e Arc System Works hanno annunciato che Goldlewis Dickinson sarà il primo personaggio aggiuntivo di Guilty Gear Strive.











Segretario della Difesa degli Stati Uniti e soldato in attività, Goldlewis possiede grandi abilità di leadership che utilizza per mantenere la stabilità e l’influenza degli USA. Il personaggio sarà disponibile dal 27 luglio su PC, PS4 e PS5 per tutti i possessori del Season Pass 1 di Guilty Gear Strive. Sarà anche acquistabile singolarmente come DLC dal successivo 30 luglio.