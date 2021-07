Soulcalibur VI supera quota due milioni di copie vendute

A quasi tre anni di distanza dal suo arrivo su PC, PS4 e Xbox One, le vendite del picchiaduro medievaleggante Soulcalibur VI hanno raggiunto la rispettabile cifra di due milioni di copie. A dare l’annuncio è stata Bandai Namco, che ha anche condiviso un artwork celebrativo. Ovviamente, siamo ancora ben lontani dalle cifre raggiunte da Tekken 7, anch’esso pubblicato da Bandai Namco, ma la Tale of Souls and Swords è tradizionalmente una serie di secondo piano rispetto al ben più celebre fratellone tridimensionale.

Dopo l’arrivo di Hwang a novembre 2020, Soulcalibur VI è stato affetto da una carenza di novità di qualunque tipo, spingendo molti appassionati a ipotizzare che i lavori su un seguito siano già iniziati. Una eventuale conferma, ovviamente, potrà venire solo da Motohiro Okubo e dal resto del team di Project Soul.