Beyond Good and Evil 2: Ubisoft non sa quando il titolo sarà pronto

Quella di Beyond Good and Evil 2 sembra davvero essere una storia senza fine. Il suo ultimo capitolo vede Ubisoft confermare che il titolo è ancora in lavorazione, nominandolo nel suo resoconto finanziario come progetto in arrivo “nei prossimi anni.” Ma, come segnalato da PC Gamer, cosa significhi di preciso questa dicitura non è dato saperlo: nel rispondere alla domanda di un azionista, che chiedeva se Beyond Good and Evil 2 arriverà nel corso dell’anno fiscale 2024, il Chief Financial Officer Frederick Duguet ha chiarito che “è ancora troppo presto per dirvi qualcosa”.

Questo, ovviamente, non significa per forza di cose che dovremo aspettare fino al 2024 prima di mettere le mani sul titolo, ma di sicuro non è uno sviluppo promettente. A settembre dell’anno scorso, in seguito all’abbandono di Michel Ancel, Ubisoft aveva promesso che avremmo visto il gioco in azione nel corso del 2021; chissà se alla luce di quanto dichiarato da Duguet questa affermazione può ancora considerarsi affidabile.