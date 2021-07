FIFA 22: EA Sports rivela il gameplay del suo nuovo gioco

Con una presentazione di ben trenta minuti, EA Sports ha voluto levare il velo sulla parte più succosa di FIFA 22, cioè il gameplay. Quest’anno, per chi è dotato di console di nuova generazione o giocherà su Stadia, la serie calcistica di Electronic Arts può contare su Hypermotion, una tecnologia basata sul machine learning che elaborerà i dati acquisiti da partite undici contro undici per assicurare animazioni che siano più fluide e realistiche di quanto fosse possibile fare prima.

Non solo il superamento delle tradizionali sessioni di motion capture, però: FIFA 22 include anche un’intelligenza arificiale rinnovata sopratutto per quanto riguarda i portieri, un miglioramento degli scontri per il controllo aereo della palla e ovviamente nuove abilità con cui potremo assicurarci la vittoria sul campo da calcio. Se siete curiosi di sapere cosa ne pensa di tutto questo un esperto della serie come Marco Ravetto, non possiamo che rimandarvi alla sua anteprima.