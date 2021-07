Western Digital e Battlefield 2042 assieme per un nuovo bundle

Western Digital è da sempre a fianco dei giocatori alla ricerca di soluzioni che offrano velocità di lettura senza pari, e quale palco migliore per metterle alla prova che non gli enormi campi di battaglia di Battlefield 2042? Collaborando con Electronic Arts, il produttore di hardware ha presentato il nuovo bundle WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD Battlefield 2042 PC Game Code, che sarà disponibile in edizione limitata sul sito ufficiale e presso alcuni rivenditori autorizzati. Saranno disponibili due bundle, uno da 500 GB (prezzo suggerito 136,99€) e uno da 1 TB (prezzo suggerito 235,99€). Il pacchetto includerà:



1 unità SSD WD_BLACK SN750 SE NVMe a tema Battlefield

1 codice di gioco per PC di Battlefield 2042 Standard Edition

Accesso ai bonus per il preordine, utilizzando il codice prima che il gioco sia disponibile (22 ottobre 2021)