Company of Heroes 3: un nuovo video illustra la mappa della campagna

In seguito al recente annuncio di Company of Heroes 3, gli sviluppatori di Relic Entertainment hanno confezionato un nuovo video dedicato allo strategico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che illustra le novità introdotte in merito alla campagna single player.











In particolare, il filmato mostra il funzionamento della mappa dinamica sulla quale si muoveranno le truppe Alleate e dell’Asse. Come spiegato esaustivamente da Marco Bortoluzzi nell’anteprima che abbiamo pubblicato qualche giorno fa, Company of Heroes 3 sarà ambientato nella cornice del Mediterraneo, con un particolare focus sulla penisola italiana. Qui bisognerà muovere le proprie compagnie e i distaccamenti per contrastare le forze nemiche, tagliando le linee di rinforzi e conquistando obiettivi strategici.

Ogni unità è poi dotata di particolari abilità che possono influire sullo stato della campagna: per esempio un team medico britannico può curare le compagnie e i distaccamenti alleati, mentre uno squadrone navale statunitense può bombardare le posizioni nemiche dalla costa indebolendo l’esercito avversario prima di uno scontro.

Company of Heroes 3, lo ricordiamo, sarà disponibile nel corso del 2022 su PC. Nel frattempo, gli sviluppatori promettono di diffondere ulteriori dettagli nelle prossime settimane e mesi.