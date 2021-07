Activision Blizzard: accuse di maschilismo e molestie, parte la causa

Una tempesta si è abbattuta su Activision Blizzard dopo che lo Stato della California ha denunciato la compagnia statunitense per maschilismo, molestie e mobbing nei confronti delle dipendenti di sesso femminile.

Stando a quanto riportato dalla testata economica Bloomberg, il Department of Fair Employment and Housing (DFEH) della California ha depositato una causa contro Activision Blizzard sulla base di numerose testimonianze di ex dipendenti che hanno parlato di una cultura maschilista tossica radicata nella compagnia. Le testimoni hanno riportato persino episodi di molestie sessuali, senza contare che a loro dire non vi sarebbero opportunità di fare carriera giacché i manager preferirebbero i loro colleghi maschi per i posti di rilievo nell’organigramma aziendale. Nei documenti depositati dall’accusa vi è anche il caso di una giovane dipendente che si è tolta la vita durante un viaggio di lavoro. Il suicidio sarebbe legato a una presunta relazione sessuale avvenuta con il suo supervisore.

Dal canto suo, Activision Blizzard ha diffuso un comunicato tramite un portavoce intervenuto sulle colonne di The Verge. La compagnia ha negato le accuse mosse nei suoi confronti dallo Stato della California, precisando che al suo interno non vi è spazio per qualsiasi tipo di abusi e molestie. Activision Blizzard non si è però limitata alle dichiarazioni di circostanza, puntando il dito direttamente contro il DFEH e i burocrati statali, accusandoli di spingere le compagnie ad abbandonare la California.

Nel frattempo, dal momento in cui la notizia della causa è diventata di pubblico dominio, diverse ex dipendenti della compagnia hanno voluto corroborare la tesi dell’accusa. Insomma, si tratta di una faccenda davvero spinosa che con buona probabilità finirà in tribunale, pertanto rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi.

