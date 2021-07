Crash Bandicoot compie 25 anni e festeggia con due nuovi bundle

Per celebrare il 25° compleanno di Crash Bandicoot, il publisher Activision ha deciso di preparare due nuovi bundle dedicati al marsupiale arancione. Il Crashiversary Bundle raccoglie tutti e cinque i titoli principali della serie (Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Crash Bandicoot 4: It’s About Time e Crash Team Racing Nitro Fueled), ed è disponibile al prezzo di 119,99€, fortemente scontato come offerta di lancio. È inoltre disponibile anche la raccolta Crash Bandicoot Quadrilogy, che raccoglie i titoli sopra citati, con l’eccezione di Crash Team Racing.

Entrambi i bundle sono disponibili su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.