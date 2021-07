The Riftbreaker: un lungo video presenta la campagna del gioco

EXOR Studios ha pubblicato un nuovo, lungo video dedicato a The Riftbreaker, interessante misto di action, tower defense e gestionale. Come unico essere umano sul pianeta alieno di Galatea 37, Ashley e la sua mech suit Mr. Riggs dovranno infatti costruire un portale che permetta loro di tornare a casa; ma ovviamente, la fauna locale non è tanto a favore di questa inopportuna intrusione e ha deciso di fare tutto il possibile per rovinarci la giornata.











Oltre a mostrare qualche segmento di combattimento, il video presenta anche la costruzione della base, l’ampio albero delle ricerche e l’importanza della raccolta di risorse. The Riftbreaker uscirà quest’autunno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e sarà disponibile su Xbox Game Pass fin dal day one. Del titolo è oltretutto disponibile una demo su PC, per chi vuole provare con mano la nuova creazione di EXOR Studios.