Detroit: Become Human, più di sei milioni le copie vendute

Continua a riscuotere un’ottimo successo di vendite l’avventura interattiva Detroit: Become Human. Lo studio di produzione Quantic Dream ha infatti annunciato che il gioco ha raggiunto quota sei milioni di copie vendute. Influsso positivo su questo volume di vendita ha sicuramente avuto l’arrivo del gioco su PC, e in particolare su Steam; solo nel giro dell’ultimo anno, infatti, il titolo ha venduto un milione di copie.

Non si hanno informazioni, invece, su quello che sarà il prossimo titolo dei creatori di Detroit: Become Human, anche se di recente Quantic Dream ha aperto un nuovo studio in Canada.