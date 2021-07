Raphael Lacoste, art director di Assassin's Creed, lascia Ubisoft

Raphael Lacoste, art director per le serie di Assassin’s Creed e Prince of Persia, ha annunciato di aver lasciato Ubisoft dopo 16 anni alla compagnia. In questo periodo, Lacoste ha collaborato a ben otto Assassin’s Creed, inclusi Origins e il recente Valhalla. Il creativo non abbandonerà però l’industria dei videogiochi, né la città di Montreal: a poca distanza da questo primo annuncio, ha infatti fatto sapere di essersi unito a Haven Studios, la creazione di Jade Raymond attualmente al lavoro su un’esclusiva per PS5. All’interno di questo team, Raphael Lacoste ha ritrovato veterani della squadra con cui aveva collaborato nella creazione del primo Assassin’s Creed.

