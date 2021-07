The Ascent: pubblicato un deep dive del gameplay su Xbox Series X

Manca una settimana esatta al lancio di The Ascent, interessante action isometrico, e per prepararci al tuffo in questo mondo cyberpunk Neon Giant e Microsoft hanno pubblicato un deep dive sul gameplay. Nel video, dalla durata di circa quattordici minuti, possiamo vedere qualche segmento di gameplay accompagnato dagli sviluppatori di Neon Giant che parlano del loro approccio e della filosofia che li ha guidati nella creazione del gioco.











The Ascent si presenta come uno sparatutto isometrico ad alta intensità, e a giudicare dal numero di esplosioni possiamo dire in tutta tranquillità che non vediamo l’ora di metterci le mani. Il gioco uscirà sia su PC che su Xbox One e Xbox Series X|S. Ricordiamo, inoltre, che sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one.