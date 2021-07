Lost in Random ha una data di uscita, ecco un nuovo trailer

Electronic Arts ha diffuso un nuovo trailer di gameplay di Lost in Random con il quale ne annuncia la data di uscita ufficiale.











Il videogioco sviluppato da Zoink e pubblicato dall’etichetta EA Originals sarà disponibile dal 10 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.

“Quando abbiamo iniziato questo progetto, sapevamo di voler creare una favola un po’ più dark di quella che abbiamo realizzato in passato; abbiamo finito per disegnare questi diversi personaggi e concetti, ma è stato solo quando è apparso il dipinto di una ragazza e i suoi dadi che abbiamo capito che c’era qualcosa in più da esplorare“, ha dichiarato Olov Redmalm, Creative Director e Lead Writer di Lost in Random. “Un aspetto difficile che abbiamo dovuto affrontare è stato decidere come sarebbe stato il gameplay: volevamo che il tema e il sistema di gioco ruotassero intorno ai dadi, ma abbiamo dovuto considerare che cosa apparisse fin troppo casuale e che cosa fosse casuale a sufficienza. Riteniamo che tutto sia nato in modo molto naturale, a partire da quell’idea centrale.”

Lost in Random porterà i giocatori nel Regno di Alea: un oscuro paese delle meraviglie dove sopravvivono solo i coraggiosi. Viaggiando nei panni della giovane Even, i giocatori cammineranno per le misteriose strade acciottolate del Regno, incontreranno i suoi imprevedibili abitanti e intraprenderanno missioni coraggiose per salvare la sorella, Odd, dalle grinfie di Sua Maestà. Lungo la strada si uniranno a Dicey, un piccolo e strano dado vivente, e insieme scopriranno una storia secolare con un messaggio sorprendentemente moderno.