Football Manager punta al calcio femminile

SEGA e Sports Interactive hanno reso nota la volontà di introdurre il calcio femminile nelle prossime iterazioni di Football Manager, la celebre serie di gestionali calcistici per ora rivolta alle sole divisioni maschili.

“Non vogliamo assolutamente creare una versione di Football Manager esclusivamente femminile. Quello che vogliamo fare è aggiungere il calcio femminile a FM… uno sport, un gioco,” ha dichiarato Miles Jacobson, direttore studio di Sports Interactive. “Sappiamo che aggiungere il calcio femminile a FM costerà milioni e il ritorno economico a breve termine sarà minimo. Ma non è questo il punto. È innegabile che esista un soffitto di cristallo per il calcio femminile, e vogliamo contribuire il più possibile a distruggerlo. Crediamo nell’eguaglianza per tutti e vogliamo essere parte della soluzione.”

Gli sviluppatori precisano che il progetto è in divenire e non è stata ancora stabilita una data precisa per l’introduzione del calcio femminile in Football Manager, anche se l’idea è quella di inserirlo il prima possibile.

