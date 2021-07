Dead Space: zero microtransazioni nel remake

In seguito al recentissimo annuncio del remake di Dead Space, una domanda è sorta spontanea ai tanti fan della serie: ci saranno microtransazioni? Per fortuna la risposta non si è fatta attendere, tanto che il senior producer Phil Ducharme è intervenuto sulle colonne di IGN per fugare immediatamente ogni dubbio.

“Stiamo considerando quali elementi del primo gioco possano essere rielaborati e inseriti nel remake,” ha dichiarato Ducharme. “Abbiamo anche imparato dagli errori del passato, come le microtransazioni, che non saranno presenti nel nostro videogioco.” Il producer ha inoltre precisato che le microtransazioni non saranno mai introdotte nel remake di Dead Space, nemmeno dopo il lancio come purtroppo è avvenuto in alcuni titoli recenti.

Dead Space è ancora negli stadi iniziali dello sviluppo, quindi presumibilmente bisognerà attendere un po’ prima che sia possibile tornare a bordo della Ishimura e affrontare gli orrori nascosti tra le sue paratie. In futuro sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

