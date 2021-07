Marvel's Avengers a breve in prova gratuita su PC, PlayStation e Stadia

Gli interessati potranno presto accedere a una prova gratuita di Marvel’s Avengers su PC, console PlayStation e Google Stadia, come annunciato in queste ore da Square Enix.

Chiunque voglia vestire i panni di un supereroe potrà farlo senza sborsare un centesimo dal 29 luglio al 1° agosto, in concomitanza con l’inizio della stagione estiva di gioco e la pubblicazione permanente dell’opzione di più copie dello stesso eroe. Al termine del periodo di accesso gratuito, i giocatori che acquisteranno il gioco potranno mantenere tutti i progressi di gioco e gli acquisti sulla stessa piattaforma utilizzata durante il weekend di accesso gratuito.

Square Enix e Crystal Dynamics proporranno una prova gratuita di Marvel’s Avengers anche sulle piattaforme Xbox nei prossimi mesi, tuttavia non è ancora stata fissata una data.

