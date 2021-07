Gearbox perde una parte del team di Borderlands 3

Non solo Ubisoft: sembra che anche Gearbox debba fare i conti con del talento che decide di percorrere una nuova strada. È quanto rivelato da Axios, che segnala come Christopher Brock (senior producer), Keith Schuler (lead mission designer), Scott Kester (art director), Paul Sage (creative director), Chris Strasz (UX/Game Feel director) e Kevin Penrod (lead character artist) abbiano deciso di lasciarsi alle spalle le porte dello studio. Questo gruppo di sviluppatori, che avevano ricoperto ruoli di primo piano nella produzione di Borderlands 3, si dedicherà ora a un progetto indipendente.

In un comunicato rilasciato ad Axios, Randy Pitchford ha confermato che la separazione è avvenuta amichevolmente, e che il progetto in fase di pre-produzione a cui stavano lavorando non subirà conseguenze significative a causa del loro abbandono. Ricordiamo che Gearbox Software ha di recente annunciato Tiny Tina’s Wonderlands, spin-off fantasy di Borderlands. Inoltre, lo studio è di recente stato acquisito da Embracer Group.