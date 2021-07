Guilty Gear Strive: ecco il moveset di Goldlewis Dickinson

Dopo la presentazione di due giorni fa, Arc System Works ha pubblicato un nuovo video dedicato a Goldlewis Dickinson, primo personaggio DLC di Guilty Gear Strive. Questa volta, i quasi sei minuti di filmato intendono offrire una vera e propria Starter Guide ai giocatori, presentando le sue mosse e alcune delle possibili combo.











Parte fondamentale del moveset di Goldlewis Dickinson è il Behemoth Typhoon, che lo vede usare l’enorme bara che si porta dietro per colpire l’avversario. A seconda del movimento e della direzione dell’input, questa mossa avrà proprietà diverse: potrà per esempio essere un overhead per cogliere di sorpresa un avversario che para abbassato, o un colpo da inserire in una combo per scambiarsi di posizione con l’avversario.

Goldlewis avrà dalla sua anche una meccanica speciale: la barra del Security Level. Questo indicatore si riempirà col tempo, e una volta riempita a metà o del tutto la barra potenzierà le sue mosse speciali: il suo mitragliatore gatling Skyfish, per esempio, sparerà più colpi. Il nuovo personaggio sarà disponibile su Guilty Gear Strive a partire dal 30 luglio, o dal 27 per chi possiede il Season Pass.