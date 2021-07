Knockout City: in arrivo la Stagione 2, ecco il trailer

Le sfide all’ultima pallonata in faccia di Velan Studios stanno per ricevere un sostanzioso aggiornamento. Nel corso dell’EA Play Live, è infatti stato rivelato il trailer ufficiale per la Stagione 2 di Knockout City, intitolata Zuffa al Cinema. Con la stagione arriverà anche la mappa Holowood Drive-In, che possiamo vedere in azione nel trailer. Sarà anche una sola mappa, ma la varietà di ambientazioni non sembra mancare!











Oltre all’Holowood Drive-In, sarà introdotto anche un nuovo tipo di pallone speciale, la Palla Frizzante, che ostruirà la vista dei vostri avversari. Arriveranno ovviamente anche tutta una nuova serie di abbigliamenti, festeggiamenti e lussuose limousine con cui personalizzare il look del nostro dodgebrawler. La Stagione 2 arriverà su Knockout City il 27 luglio.