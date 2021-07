Farming Simulator 22: GIANTS pubblica i primi video di gameplay

C’è stato da aspettare un po’, ma la pazienza è sempre ben ricompensata: nel corso del FarmCon di ieri, GIANTS Software ha infatti rivelato il gameplay di Farming Simulator 22, primo capitolo autopubblicato dallo studio tedesco. I corposi video mostrano anche alcune delle novità introdotte con questo capitolo della proficua serie, che vanno da dettagli grafici come la reazione del grano al soffiare del vento ad aggiunte più legate al gameplay, come per esempio l’introduzione della marca Continental e del cambio manuale. Lasciamo in ogni caso la parola al gameplay, ricordandovi che Farming Simulator 22 uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Mac e Stadia il 22 novembre.