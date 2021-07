Remedy Entertainment celebra i 20 anni di Max Payne

Quello di Max Payne è un nome che più o meno chiunque si interessi da lungo tempo ai videogiochi ha sentito nominare. Lo sparatutto, creato da una Remedy Entertainment ancora giovane e lontana dai budget odierni, riuscì rapidamente a conquistare i cuori di nutrite schiere di appassionati che ancora oggi non hanno dimenticato le sue atmosfere noir e il suo tormentato protagonista. Proprio per ricordare i giorni in cui il primo capitolo della fortunata serie usciva nei negozi di videogiochi, Sam Lake e James McCafrey sono tornati a prestare rispettivamente volto e voce a Max Payne. E chissà che fra i tanti progetti in lavorazione presso lo studio finlandese non ci sia anche spazio per un ritorno del buon Max…