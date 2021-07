Red Solstice 2: Survivors, disponibile una demo su Steam

Se l’idea di uno sparatutto isometrico che vi vede impegnati a combattere metro per metro per liberare Marte dalle orde mutanti vi attira, abbiamo buone notizie per voi. 505 Games ha infatti reso disponibile una demo a tempo limitato per Red Solstice 2: Survivors, che ci permetterà di affrontare la prima missione del gioco, prendendo così confidenza con i comandi e il sistema di abilità. Il titolo di Ironward combina infatti un gameplay alla Alien Swarm a ispirazioni alla lontana al genere MOBA: mano a mano che livelleremo il nostro personaggio, otterremo punti da investire in abilità attive che saranno fondamentali nell’assicurare il successo dell’intera squadra. Oltre a una modalità singleplayer, il gioco prevede anche una modalità cooperativa a otto giocatori.

Potete trovare la demo di Red Solstice 2: Survivors su Steam. Il gioco completo è disponibile a un prezzo di 29,99€.