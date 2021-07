Babylon's Fall: ecco le date della closed beta

Square Enix e Platinum Games hanno fissato la data della closed beta di Babylon’s Fall, che in questa prima tornata riguarderà solamente il PC.

Il test per gli utenti europei, come riportato sul sito ufficiale, si terrà venerdì 12 agosto dalle ore 19:00 alle 23:00. Lo scopo di questa prima sessione di prova sarà quello di testare le funzionalità multiplayer e i server del gioco, pertanto gli utenti interessati avranno solamente quattro ore a loro disposizione.

Le due compagnie fanno sapere che sono in programma altre due tornate che non solo interesseranno anche i possessori di PS4 e PS5, ma espanderanno i contenuti disponibili nelle sessioni di prova. In questo caso, però, non sono state fornite date.

