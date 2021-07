PlayStation Plus: trapelati i videogiochi di agosto?

Pare che i videogiochi che Sony ha intenzione di offrire agli abbonati al servizio PlayStation Plus ad agosto siano trapelati, e che la fonte di questo leak sia proprio la compagnia giapponese.

Sul PlayStation Store, infatti, sono comparsi – per poi essere repentinamente rimossi – i tre titoli in arrivo nel corso della prima settimana del mese. Si tratta di Hunter’s Arena: Legends, un battle royale da 30 giocatori disponibile solo su PS5; il videogioco sportivo Tennis World Tour 2 e lo sparatutto multiplayer Plants vs Zombies: The Battle for Neighborville, questi ultimi due giocabili sia su PS4 che su PS5.

Rimaniamo in attesa della conferma da parte di Sony, ma è molto difficile che i giochi di agosto non siano questi.

Condividi con gli amici Inviare