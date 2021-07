Death Stranding: vendite oltre 5 milioni di unità

In attesa di mettere le mani sulla Director’s Cut di Death Stranding, Jay Boor di Kojima Productions ha fatto sapere che le vendite del gioco su PC e PS4 hanno superato quota 5 milioni di copie. Intervenendo sulle colonne di GamesIndustry, Boor spiega che il videogioco si è comportato particolarmente bene sul mercato, soprattutto considerando che si tratta dell’opera prima dello studio di sviluppo, sebbene il team sia formato da molti veterani dell’industria.

Death Stranding: Director’s Cut, il cui titolo non va molto a genio al suo creatore, sarà disponibile solamente su PS5 dal 24 settembre prossimo. Questa versione potrà contare sul supporto ai feedback aptici e ai grilletti adattivi del controller DualSense, sull’audio 3D, e su due modalità grafiche: Performance in 4K con upscale e fino a 60 FPS o Fidelity in 4K nativo.

Condividi con gli amici Inviare