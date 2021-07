Rainbow Six Siege: nessun sequel all'orizzonte

Sono trascorsi quasi sei anni dal lancio di Rainbow Six Siege, tanto che in molti si stanno ormai chiedendo se Ubisoft abbia intenzione o meno di realizzare un vero e proprio sequel dello sparatutto competitivo a squadre, al di là dello spin-off Extraction in arrivo prossimamente.

Ebbene, durante un botta e risposta su Reddit, il creative director Leroy Athanassof ha fatto sapere che per il momentoil team di sviluppo non ha in programma lo sviluppo di un eventuale Rainbow Six Siege 2. Il direttore creativo ha spiegato che lo studio preferisce continuare a creare contenuti su una base di per sé solida, per un titolo in costante evoluzione, piuttosto che puntare su un altro videogioco che andrebbe creato da zero. Ciò non significa che Siege non riceverà delle migliorie tecniche, anzi, Athanassof precisa che il team ha già introdotto numerose novità sotto il cofano nel corso degli anni, e molte altre arriveranno in futuro, tanto che le differenze tra il gioco attuale e quello pubblicato sei anni fa rendono di fatto questo Siege un titolo del tutto nuovo.

Insomma, il futuro di Rainbow Six Siege appare piuttosto roseo, tanto che Ubisoft non sembra avere alcuna necessità di puntare su un sequel.

