Steam Deck: Valve considera i 30 FPS la soglia minima della giocabilità

Nel corso di una chiacchierata con IGN a proposito dell’hardware dello Steam Deck, lo sviluppatore di Valve Pierre-Loup Griffais aveva accennato come la console portatile puntasse ai 30 FPS. Il commento, non approfondito nel corso di quella intervista, ha causato vari dubbi, sopratutto considerato quando Valve ha voluto puntare in alto in termini di hardware. Proprio Pierre-Loup Griffais è di recente tornato sull’argomento per spiegare meglio ciò che intendeva dire.

“Quando ho detto “punta ai 30 FPS” mi riferivo a quello che viene considerato giocabile nei nostri test prestazionali. I giochi che abbiamo provato hanno superato regolarmente questa soglia. Inoltre, sarà presente un limitatore di FPS per chi vuole bilanciare prestazioni e durata della batteria”. Non è affatto strano che console portatili finiscano per avere prestazioni inferiori rispetto alle loro controparti casalinghe, e in questo senso è comprensibile che Valve preferisca giocare sul sicuro. I titoli mostrati, in ogni caso, includono anche titoli piuttosto esigenti come Control e Star Wars Jedi: Fallen Order, quindi la notizia che con questi giochi lo Steam Deck riesce a raggiungere e superare la soglia dei 30 FPS è sicuramente positiva.