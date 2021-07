Il nuovo gioco di Sonic è stato rivelato troppo presto, dice Takashi Iizuka

Gli appassionati di SEGA ricorderanno sicuramente come, due mesi fa, il publisher nipponico ha presentato il suo nuovo gioco di Sonic. Presentato per modo di dire, visto che nel breve teaser si vede giusto il protagonista che corre, un misterioso simbolo e un laconico 2022. E poco tempo fa, è stato proprio il capo del Sonic Team Takashi Iizuka a dichiarare che forse la cosa si sarebbe potuto aspettare un pochino di più, nel corso di un’intervista con 4Gamer tradotta e riportata da Nintendo Enthusiast.

“Era da Sonic Forces che non annunciavamo un action game di Sonic, e i fan stavano iniziando a preoccuparsi. Anche se è stato un po’ prematuro, volevo approfittare dell’occasione offerta dal trentesimo anniversario per annunciare che un nuovo titolo era in cantiere.” Ci vorrà ancora un bel po’ di pazienza prima di poter vedere le nuove avventure del porcospino blu, dunque. Ma se nel frattempo non volete perdere la mano, potete pur sempre orientarvi su Sonic Colors: Ultimate.