Gli sviluppatori di PUBG sarebbero al lavoro su un RPG fantasy

Stando a quanto segnalato dal dataminer PlayerIGN, nel corso di una conferenza in lingua coreana lo studio Krafton, responsabile di PUBG, sarebbe al lavoro su un RPG fantasy single-player. Fonte d’ispirazione per questo nuovo gioco sarebbe la serie fantasy coreana The Bird That Drinks Tears, e il progetto prevede multimedialità di contenuto; non solo un videogioco, dunque, ma anche film, serie tv o fumetti. Nel parlare del suo titolo, Krafton lo ha definito come il “The Witcher coreano“, indicando dunque obiettivi molto ambiziosi. Krafton non ha rivelato la data di lancio del gioco né se riceverà un lancio a livello internazionale, ma non dubitiamo che informazioni più concrete saranno condivise in futuro.

Condividi con gli amici Inviare