Final Fantasy XVI: il doppiaggio sarà registrato prima in inglese

Tradizionalmente, il doppiaggio della serie Final Fantasy viene prima registrato in giapponese per poi essere localizzato in inglese in un secondo momento. Sembra che non sarà così per Final Fantasy XVI, però. A chiarirlo è stato Naoki Yoshida, nel corso di un’intervista tradotta da DualShockers e durante la quale ha parlato proprio del processo di doppiaggio. “Abbiamo dato la priorità al doppiaggio in lingua inglese, e nello specifico in inglese britannico. Stiamo usando il facial capture, così in seguito non avremo da sistemare manualmente i volti durante i filmati. Ed è un processo in full capture: gli attori sono anche gli stessi che fanno il doppiaggio. […] Il doppiaggio giapponese inizierà a breve.”

Stando a quanto dichiarato da Naoki Yoshida, sembra proprio che sia stata la volontà di registrare anche i movimenti degli attori il fattore che ha portato a privilegiare l’inglese. Final Fantasy XVI non ha ancora una data di lancio, e l’unica piattaforma per ora confermata è la PlayStation 5.