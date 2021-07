Apex Legends: ecco il trailer di gameplay di Ribalta, la nuova stagione

Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno pubblicato il trailer di gameplay di Ribalta, la nuova stagione di Apex Legends che prenderà il via settimana prossima. All’interno del trailer possiamo vedere alcune delle novità che ci aspetteranno sui campi di battaglia degli Apex Games: primo fra tutti, la nuova leggenda Seer, ma ci saranno anche altri cambiamenti con cui dovremo fare i conti.











Hammond ha infatti continuato la sua opera di devastazione, arrivando stavolta a coinvolgere la mappa Confini del Mondo, che vedrà modifiche sostanziose ad alcuni dei punti d’interesse principali. Farà il suo debutto anche la nuova arma Rampage LMG, che può essere sovraccaricata con granate a termine per sparare ancora più rapidamente e distruggere le porte con pochi colpi. La modalità Arena vedrà l’introduzione delle Classificate e delle tre nuove mappe Hillside, Dome e Oasis. Per concludere, come da tradizione, con l’avvente di Ribalta Apex Legends si arricchirà di un nuovo Battle Pass e di una pletora di cosmetici.