Interplay risorge dalle ceneri, annuncio in vista

Interplay Entertainment, la storica compagnia produttrice di videogiochi di culto quali Wasteland e Fallout, sta per rinascere dalle ceneri. In realtà la compagnia ha già pubblicato un primo videogioco: si tratta della versione rimasterizzata di Baldur’s Gate: Dark Alliance, pubblicato nei mesi scorsi su console.

Nelle ultime ore, però, Interplay Entertainment ha fatto sapere tramite Twitter di prepararsi a un annuncio importante previsto per la giornata di domani, mercoledì 28 luglio. Non sappiamo di cosa si tratti, ma è possibile che la compagnia voglia svelare le novità in arrivo prossimamente, con buona probabilità già dall’ottobre di quest’anno, come precisato nelle informazioni presenti nella bio del profilo Twitter.

Non ci resta che aspettare fino a domani per saperne di più.

