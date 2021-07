The Great Ace Attorney Chronicles è disponibile, ecco il trailer di lancio

Arriva oggi su PC, PS4 e Nintendo Switch la raccolta The Great Ace Attorney Chronicles, che comprende i due episodi The Great Ace Attorney Adventures e The Great Ace Attorney 2 Resolve finora prerogativa dei giocatori giapponesi. Per l’occasione è stato confezionato un apposito trailer di lancio.











Ambientato alla fine del XIX secolo durante il periodo Meiji giapponese e l’era vittoriana britannica, The Great Ace Attorney Chronicles segue un aspirante avvocato giapponese di nome Ryunosuke Naruhodo, un antenato della leggenda del tribunale Phoenix Wright. Con l’aiuto del suo avvocato, Susato Mikotoba, e del grande detective londinese Herlock Sholmes, Ryunosuke deve mettere alla prova le sue capacità di avvocato per svelare i misteri dietro 10 casi avvincenti.

Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione vergata dal sempre ottimo Marco Ravetto.