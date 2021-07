Hell Let Loose arriva oggi su PC, pubblicato il trailer di lancio

Dopo due anni di Accesso Anticipato, lo sparatutto online Hell Let Loose è pronto per la pubblicazione definitiva su PC, per questo gli sviluppatori di Black Matter e il publisher Team17 hanno pubblicato un apposito trailer di lancio.











Questo FPS competitivo mette l’una contro l’altra due squadre da cinquanta giocatori ciascuna, all’interno di undici mappe ispirate ai più celebri teatri degli scontri della Seconda Guerra Mondiale, sia sul fronte occidentale che su quello orientale. Tra queste citiamo anche le novità di Kursk e Stalingrado, introdotte proprio nella versione del gioco definitiva in uscita oggi su Steam.

Per saperne di più su Hell Let Loose, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.