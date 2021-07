Monster Hunter Rise: in arrivo il crossover con Okami

Per una volta tanto, su Monster Hunter Rise non arriveranno solo terribili mostri alti tre piani. I cacciatori potranno infatti contare sull’aiuto nientepopodimeno che della dèa del sole Amaterasu, giunta dall’universo di Okami per ripristinare l’ordine della natura.











Amaterasu andrà a sostituire il nostro Palamute, fedele compagno a quattro zampe che, oltre ad aiutarci a traversare le pericolose lande che circondano Kamura, forniscono anche prezioso aiuto durante il combattimento. Il crossover fra Okami e Monster Hunter Rise prenderà il via il 30 luglio.