Tribes of Midgard: pubblicato il trailer di lancio

Se di recente vi è piaciuto Valheim ma preferireste che fosse più orientato al menare le mani, forse potrebbe interessarvi Tribes of Midgard, action GDR condito di elementi survival disponibile a partire dalla giornata di oggi. Sviluppato da Norsfell e pubblicato da Geatbox Publishing, il gioco vedrà un gruppo di vichinghi (e… orsetti colorati?) impegnato a lottare contro minacce dalle dimensioni epiche.











Se di giorno potremo esplorare terre e dungeon proceduralmente generati, con il calare della sera dovremo invece prepararci a difendere il Seme di Yggdrasil dall’invasione degli Helthing. Per fortuna, non dovremo necessariamente farlo da soli: il titolo di Norsfell prevede infatti il gioco cooperativo a 10 giocatori. Tribes of Midgard uscirà su PC tramite Steam, PS4 e PS5.