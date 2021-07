Una serie live action di Pokémon per Netflix sarebbe in lavorazione

Il sito dedicato all’intrattenimento Variety ha di recente rivelato che, stando alle sue fonti, una serie Netflix in live action dedicata ai Pokémon sarebbe in lavorazione presso il colosso dello streaming. Nessuna informazione trapelata in merito al contenuto della serie, anche se pare che ad occuparsene sarà Joe Henderson, showrunner e producer di Lucifer. Sembra, inoltre, che questa serie avrà un approccio paragonabile a quello di Detective Pikachu, il film del 2019 con Ryan Reynolds.

Non troppo tempo fa, il CEO di Nintendo Shuntaro Furukawa aveva confermato l’interesse della compagnia a espandere le sue proprietà anche al di fuori del mondo dei videogiochi. In questo senso, una serie dedicata ai Pokémon sembra un plausibile sviluppo per i piani della Casa di Kyoto. Attenderemo in ogni caso una conferma ufficiale.