World of Warcraft: lavori quasi fermi in seguito alle accuse

A quanto pare, le pesanti accuse rivolte negli ultimi giorni ad Activision Blizzard non stanno avendo conseguenze solo sulla fiducia dei dipendenti nella compagnia, ma anche sui lavori in corso. A rivelarlo è stato Jeff Hamilton, senior systems designer su World of Warcraft; dopo aver detto la sua sugli avvenimenti, criticando in particolare le risposte alla causa arrivate da Activision, Hamilton ha dichiarato quanto segue: “Non so cosa fare. Non ho le risposte. Ma posso dirvi che i lavori su World of Warcraft sono quasi fermi mentre quest’oscenità fa il suo corso. E questo non va a beneficio di nessuno – né i giocatori, né gli sviluppatori, né gli azionisti. La risposta di Activision ha reso un gruppo di sviluppatori di prim’ordine così furiosi e traumatizzati da non essere in grado di continuare a lavorare a un gran gioco.”

